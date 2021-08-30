«Локомотив» нацелился на футболиста «Челси»

Игрок «Челси» Фаустино Анджорин может продолжить карьеру в РПЛ

Московский «Локомотив» может усилиться полузащитником лондонского «Челси» Фаустино Анджорином. Об этом сообщает The Sun.

Сумма сделки может составить 21 миллион евро. При этом лондонцы намерены включить в нее опцию обратного выкупа хавбека за 29 миллионов евро.

Таким образом, 19-летний полузащитник может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на то, что в июне подписал новый контракт с «Челси».

Трансферная стоимость Анджорина оценивается Transfermarkt в 2,3 миллиона евро. Эксперты портала оценивают вероятность перехода игрока в «Локомотив» в 58 процентов. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до лета 2025-го.

Всего в активе Анджорина пять матчей за первую команду «Челси». В составе молодежной команды он провел 35 матчей и отметился 16 голами.