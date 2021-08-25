Слуцкий назвал выступившие за отмену лимита на легионеров клубы РПЛ

Слуцкий заявил, что за отмену лимита на легионеров выступили «Локомотив», ЦСКА и «Зенит»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), выступившие за полную отмену лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте казанской команды.

По словам специалиста, на проходившем 23 августа общем собрании клубов лиги против ограничений, помимо «Рубина», также выступили «Локомотив», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Слуцкий также подчеркнул, что много лет придерживается позиции, согласно которой российские игроки должны на равных конкурировать с иностранцами. Он добавил, что неоднократно аргументировал свое мнение.

Лимит на легионеров действует в российском футболе с 2005 года. Перед сезоном-2020/2021 вступила в силу редакция, когда в заявке клуба РПЛ могут находиться восемь иностранных футболистов и 17 россиян.