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Стала известна реакция клубов РПЛ на идею об отмене лимита на легионеров

Клубы Российской премьер-лиги поддержали лимит на легионеров по схеме «10+15»
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Стала известна реакция клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на идею об отмене лимита на легионеров. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

23 августа проходит общее собрание клубов РПЛ. Основным вопросом стало обсуждение системы лимита на легионеров. Большинство клубов выступили за схему «10+15», когда в заявке на сезон могут быть десять иностранных футболистов и 15 игроков с российским паспортом. При этом все десять легионеров могут одновременно выходить на поле.

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По сообщению ТАСС, четыре клуба, в частности, казанский «Рубин», выступили за полную отмену лимита на легионеров, тем самым поддержав президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. Схема ограничений иностранцев неоднократно менялась. Перед началом сезона-2020/2021 принят лимит на легионеров по системе «8+17».

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