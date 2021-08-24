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В Госдуме выступили против отмены лимита на легионеров

Депутат Сергей Чепиков: Госдума должна пресечь полную отмену лимита на легионеров
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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Чепиков высказался о лимите на легионеров в российском футболе. Свою позицию он выразил в комментарии Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону выступил против отмены лимита на легионеров. Он посчитал, что снятие ограничений на количество иностранных футболистов может навредить академиям клубов и сборной России. Чепиков заявил, что Госдума должна пресечь попытку отмены лимита на легионеров.

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При этом бывший биатлонист подчеркнул, что сделать это будет сложно, так как Российский футбольный союз (РФС) является общественной организацией, которая может принимать решения самостоятельно. Однако Чепиков готов выступить за инициативу наложить вето на отмену лимита на легионеров. «Если такая возможность будет, я бы поддержал эту идею. Это связано с результатами национальной команды», — заявил депутат.

23 августа состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором обсуждалась схема лимита на легионеров. Большинство выступили за систему «10 плюс 15», когда разрешено вносить в заявку десять иностранных игроков и 15 футболистов с российским паспортом. При этом президент РФС Александр Дюков рассказал, что клубам предложено рассмотреть полную отмену лимита.

Лимит на легионеров действует в российском футболе с 2005 года. Перед сезоном-2020/2021 вступила в силу редакция, когда в заявке могут находиться восемь иностранных футболистов и 17 россиян.

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