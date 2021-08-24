Семак признал зарплаты российских футболистов завышенными

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов. Об этом сообщает РБК.

Специалист признал существование проблемы и связал ее с лимитом на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит», — заявил Семак.

При этом тренер «Зенита» высказался против введения в РПЛ потолка зарплат. По мнению Семака, ограничения всегда можно обойти.

Ранее во вторник, 24 августа, о потерявших мотивацию российских футболистах высказался президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он связал это с заключением игроками крупных контрактов с клубами.