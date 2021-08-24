В РФС рассказали о потерявших мотивацию из-за больших денег российских игроках

Президент российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о проблемах с мотивацией у некоторых игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению функционера, потеря стимула к выступлениям на высоком уровне связана с заключением крупных контрактов. Дюков отметил, что большие деньги, которые получили эти игроки, связаны с так называемым «бонусом за паспорт».

Этим словосочетанием глава РФС описал ситуацию, при которой в условиях лимита на легионеров российские футболисты клубов РПЛ могут получить больше, чем заслуживают. Конкретных примеров Дюков не приводил.

23 августа Дюков подтвердил, что РФС предлагает отказаться от лимита на легионеров. Он отметил, что правило не влияет на результаты национальной сборной России.