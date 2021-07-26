Глава РФС объяснил назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава союза назвал специалиста одним из сильнейших тренеров России, который хорошо знаком со спецификой отечественного футбола. Он также отметил сильные качества Карпина, среди которых выделил умение мотивировать игроков. По словам Дюкова, многих потенциальных игроков сборной тренер знает лично. Остальные ему знакомы по чемпионату России. Дюков также упомянул богатый тренерский опыт Карпина, в том числе европейский.

О приходе Карпина в сборную стало известно 23 июля. Его контракт с РФС рассчитан до 31 декабря 2021 года и имеет пункт о возможном продлении. Карпин будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

Специалист сменил на посту Станислава Черчесова. Последний покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы.