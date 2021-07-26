В Кремле отреагировали на назначение Карпина главным тренером сборной России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться, когда будут поражения, будем вместе переживать», — заявил Песков. Он также добавил, что ему неизвестно о реакции президента России Владимира Путина на назначение Карпина.

О приходе Карпина в сборную стало известно 23 июля. Его контракт с Российским футбольным союзом (РФС) рассчитан до 31 декабря 2021-го и имеет пункт о возможном продлении. Карпин будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

Специалист сменил на посту Станислава Черчесова. Последний покинул команду после неудачного выступления на чемпионате Европы, где российские футболисты не сумели выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе.