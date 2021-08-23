Президент РПЛ назвал причину провала российских клубов в еврокубках

Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин назвал причину, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РПЛ отметил, что одна из основных причин неудачного выступления российских клубов в еврокубках кроется в экономическом кризисе. Он подчеркнул, что если раньше команды могли приобретать футболистов высокого уровня, то сейчас они такого себе позволить не могут.

Также Прядкин считает, что еще одна причина низких результатов российских команд на международной арене кроется в подготовке резерва. По его мнению, клубам не хватает качественных игроков, которые могли бы быть конкурентоспособными в еврокубках. Прядкин отметил, что одним из решений проблемы может стать увеличение количества матчей между топовыми командами в РПЛ.

Российские клубы неудачно начали еврокубковую кампанию в сезоне-2020/21. «Спартак» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде португальской «Бенфике». Красно-белые продолжат выступление в Лиге Европы. В групповой этап Лиги конференций не попали «Рубин» и «Сочи». Казанский клуб в третьем квалификационном раунде по сумме двух встреч проиграл польскому «Ракуву», а сочинцы оказались слабее сербского «Партизана».

