«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соперников по группе узнали два российских клуба — московские «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые попали в группу C и сыграют с «Наполи», «Лестером», «Легией». Железнодорожники выступят в квартете Е с «Лацио», «Марселем», «Галатасараем».

Остальные квартеты выглядят так. Группа А: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю». Группа В: «Монако», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Штурм». Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен». Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланд». Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош». Группа H: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид».

Финал турнира в сезоне-2021/2022 пройдет 18 мая в Севилье.

26 августа прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Российскую премьер-лигу (РПЛ) на турнире представит петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые попали в квартет H, где им предстоят встречи против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме».