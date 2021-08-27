Роналду попросил руководство «Ювентуса» отпустить его

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть туринский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

36-летний форвард намерен сменить клуб нынешним летом. Португалец попросил руководство «старой синьоры» отпустить его в новую команду.

Роналду заинтересован в возвращении в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Португалец намерен перейти в «Манчестер Сити». 26 августа журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «горожане» готовы предложить нападающему двухлетний контракт с окладом в 15 миллионов евро в год.

О желании португальца перейти в «Сити» стало известно 24 августа. До этого Роналду выступил с заявлением относительно своего будущего, раскритиковав СМИ за распространение слухов о его возвращении в мадридский «Реал».

Роналду выступал в Англии с 2003 по 2009 год. Форвард защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Вместе с клубом он трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.