Названа предполагаемая зарплата Роналду в «Манчестер Сити»

Английский «Манчестер Сити» готов платить Криштиану Роналду 15 миллионов евро в год

Названа сумма, которую заработает португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, «горожане» готовы предложить португальцу двухлетний контракт. Зарплата Роналду при этом составит 15 миллионов евро в год. Ранее стало известно, что форвард намерен сменить клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что португалец предпринимает шаги, чтобы перейти в «Манчестер Сити».

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В составе туринского клуба он стал чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей.

Контракт португальца с «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt.de, трансферная стоимость нападающего составляет 45 миллионов евро. Летнее трансферное окно в европейском футболе закроется 31 августа.