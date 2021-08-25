Агент Роналду захотел устроить трансфер игрока в АПЛ

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио назвал единственный клуб, куда португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в летнее трансферное окно. Об этом он написал на своем сайте.

Обозреватель отметил, что французский «Пари Сен-Жермен» не заинтересован в трансфере 36-летнего португальца даже в случае ухода из клуба форварда Килиана Мбаппе. «Ювентус», в свою очередь, мог бы обменять Роналду на Габриэля Жезуса из «Сити». Тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) Хосеп Гвардиола заинтересован в сделке только в том случае, если команду покинет Рахим Стерлинг.

Также Ди Марцио отмечает, что представитель Роналду Жорже Мендеш намерен организовать трансфер игрока в АПЛ. Агент, как отмечает обозреватель, «флиртует» с «Манчестер Сити».

24 августа стало известно о желании самого Роналду перейти в «Сити». Согласно правилам, трансферное окно для клубов АПЛ закроется 31 августа.

17 августа Роналду выступил с критикой в адрес журналистов, спекулирующих на теме его возможного ухода из «Ювентуса». Так он отреагировал на слухи о своем возвращении в мадридский «Реал».

Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. Контракт португальца действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость португальца в 45 миллионов евро.