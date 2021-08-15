Руководство «Ювентуса» задумалось о продаже Роналду

В туринском «Ювентусе» рассматривают вариант продажи португальского нападающего клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

В руководстве бьянконери допускают, что 36-летний форвард может покинуть команду уже нынешним летом. Причина — финансовые трудности, с которыми может столкнуться клуб. Уход Роналду, чей годовой оклад составляет 31 миллион евро, сможет снизить зарплатную ведомость клуба.

Также в своей заметке Marca отмечает, что и сам португалец не против покинуть «Ювентус». Роналду контактировал с мадридским «Реалом» в конце минувшего сезона.

10 августа аргентинский нападающий Лионель Месси перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Его бывший клуб «Барселона» задолжал форварду десятки миллионов евро.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянсксий клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».