«Барселона» задолжала Месси десятки миллионов евро

«Барселона» обязана выплатить своему бывшему нападающему Лионелю Месси десятки миллионов евро. Об этом сообщает Sport.

Сине-гранатовые пока не выполнили контрактных обязательств перед форвардом, который уже покинул клуб и перешел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. «Барселона» задолжала аргентинцу 52 миллиона евро. Клуб выплатит указанную сумму до конца 2022 года.

О переходе Месси в ПСЖ стало известно 10 августа. Контракт с форвардом был подписан по схеме «2+1». По данным журналиста Фабрицио Романо 34-летний аргентинец будет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов евро в год.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. Он мог покинуть клуб еще летом 2020-го. Тогда одним из претендентов на форварда был «Манчестер Сити». Уход так и не состоялся: в клубе сумели убедить форварда остаться до окончания контракта.