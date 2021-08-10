Оценен финансовый ущерб «Барселоны» от ухода Месси

Brand Finance оценил финансовый ущерб каталонской «Барселоны» от ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте компании.

Эксперты Brand Finance в 2021 году признали «Барселону» вторым по стоимости футбольным брендом мира (1,26 миллиарда евро). Уход лидера команды может снизить эту стоимость на 11 процентов. Также ожидается, что у каталонцев снизятся доходы от спонсоров и упадут продажи клубной атрибутики.

9 августа Месси попрощался с «Барселоной» в ходе пресс-конференции. Он выступал за сине-гранатовых с 2003 года. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что следующим клубом форварда в карьере станет «Пари Сен-Жермен».

У Месси истек срок действия контракта с клубом, а новый не удалось подписать из-за финансовых ограничений для клубов испанского чемпионата. Он мог покинуть каталонцев еще летом 2020 года, подав запрос на трансфер. Однако тогда сине-гранатовые сумели удержать футболиста.