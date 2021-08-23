Нурмагомедов призвал Роналду поменять клуб

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно будущего португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Отрывок из интервью опубликован в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

32-летний Нурмагомедов считает, что Роналду должен поменять команду. «Переход в "Пари Сен-Жермен"? Нет, там уже хватает звезд. Но куда-нибудь в Англию... Это было бы интересно», — заявил он.

17 августа Роналду выступил с заявлением в своем Instagram, где призвал журналистов перестать спекулировать на тему его будущего. Он подчеркнул, что распространение слухов негативно влияет на клубы, упоминаемые в материалах СМИ. Таковой была реакция португальца на новости о его возможном возвращении в мадридский «Реал».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов не раз признавался в любви к футболу. Боец — болельщик мадридского «Реала» и неоднократно бывал на матчах клуба.