Фанаты «Манчестер Юнайтед» возмутились желанием Роналду уйти в «Манчестер Сити»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» негативно восприняли новость о готовящемся переходе португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Mirror.

Журналисты издания изучили реакцию фанатов «красных дьяволов» в социальных сетях. Некоторые болельщики рассматривают переход 36-летнего форварда в стан «горожан» как предательство.

«Если Роналду уходит в "Сити", то это чистой воды предательство, и я больше не смогу за него болеть. Станет ли он рисковать своим наследием? Если так, то он не заслуживает статуса легенды», — возмутился один из фанатов «Юнайтед». Еще в одном приведенном The Mirror комментарии возможный трансфер сравнивается с гипотетическим переходом Лионеля Месси из «Барселоны» в мадридский «Реал».

24 августа стало известно о желании Роналду перейти в «Сити». Сделка должна быть заключена до конца августа, чтобы клуб успел дозаявить форварда для участия в чемпионате Англии.

«Юнайтед» стал первым клубом в карьере Роналду за пределами Португалии. Он защищал цвета команды с 2003 по 2009 годы. Вместе с «красными дьяволами» он трижды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.