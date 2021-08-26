«Реал» увеличил предложение по Мбаппе

Мадридский «Реал» готов увеличить сумму за нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

По данным источника, сливочные согласны заплатить за французского футболиста 180 миллионов евро. 24 августа «Реал» сделал первое предложение о приобретении Мбаппе. Мадридцы были готовы приобрести форварда за 160 миллионов евро, но ПСЖ ответил отказом. Спортивный директор парижан Леонардо заявил, что «Реал» ведет себя некорректно и предложенная цена не соответствует ожиданиям. По сведениям французской прессы, ПСЖ готов отпустить футболиста не менее чем за 200 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из «Монако». Нападающий в составе парижан стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны. 22-летний форвард— самый дорогой игрок в мире. Портал Transfermakt.de оценивает его в 160 миллионов евро.

Летнее трансферное окно в европейском футболе закрывается 31 августа.