Стало известно о будущем самого дорогого футболиста в мире

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что не будет менять команду в летнее трансферное окно. 22-летний футболист планирует продолжить выступление за французский клуб. О будущем спортсмена стало известно Cadena CER.

По данным издания, Мбаппе рассказал, что будет и дальше играть за ПСЖ, своему окружению. Также об этом сообщил футболистам спортивный директор французского клуба Леонардо. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

Ранее появилась информация, что чемпион мира-2018 выразил желание покинуть парижский клуб, чтобы затем перебраться в мадридский «Реал». Эти слухи обострились после того, как в ПСЖ перешел аргентинский нападающий Лионель Месси, который стал свободным агентом после завершения этапа своей карьеры в «Барселоне».

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В составе ПСЖ он стал трехкратным чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, Суперкубка Франции и победителем Кубка французской лиги. Нападающего называют самым дорогим футболистом в мире, по данным сайта Transfermarkt.de, его трансферная сумма варьируется от 160 до 250 миллионов евро.

Летнее трансферное окно в Европе закрывается 31 августа. ПСЖ после двух туров чемпионата Франции занимает в турнирной таблице третью строчку, набрав шесть очков.