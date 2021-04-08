Самый дорогой футболист мира собрался в «Реал»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает Cuatro.

22-летний форвард отверг предложение парижан и не намерен продлевать соглашение с командой. Мбаппе собрался в мадридский «Реал» и рассчитывает сменить клубную прописку уже летом 2021 года. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022-го.

7 апреля Мбаппе отметился дублем в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Парижане выиграли со счетом 3:2 в первой встрече. На счету Мбаппе восемь голов в восьми матчах турнира.

2 апреля сообщалось о готовности «Реала» приобрести Мбаппе, который считается самым дорогим футболистом мира на данный момент. Ради покупки форварда «сливочные» готовы расстаться с целой группой игроков.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро. Он выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан он дважды становился чемпионом страны. В 2018 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Франции.