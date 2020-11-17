«Ливерпуль» задумался о продаже лидеров ради покупки самого дорогого игрока мира

«Ливерпуль» задумался о продаже лидеров ради покупки форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Sport.fr.

По информации источника, речь идет об одном игроке из трио основных нападающих: Мохамеде Салахе, Роберто Фирмино и Садио Мане. У всех этих футболистов контракты рассчитаны до 2023 года. Руководство «Ливерпуля» готово расстаться с одним из них в случае поступления выгодного предложения. Отмечается, что с наибольшей вероятностью нападающий красных отправится на чемпионат Испании.

Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии портала transfermarkt.de. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз забил семь мячей в восьми играх во всех турнирах.

Салах, Мане и Фирмино на троих забили 13 мячей в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ). Больше всех мячей — восемь — забил форвард сборной Египта.