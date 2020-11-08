«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче тура АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Манчестер Сити» в центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:1. На гол Мохамеда Салаха с пенальти горожане ответили точным ударом Габриэла Жезуса.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. В активе «Манчестер Сити» 12 очков, клуб занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Ливерпуль» 21 ноября на своем поле примет «Лестер». «Манчестер Сити» в тот же день на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».