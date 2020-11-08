«Тоттенхэм» вырвал победу у новичка АПЛ и вышел на первое место

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Вест Бромвич» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке игры забил Харри Кейн.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. В активе новичка АПЛ «Вест Бромвича» три очка, клуб находится на 18-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 21 ноября на своем поле примет «Манчестер Сити». «Вест Бромвич» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».