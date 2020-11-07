«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и вышел на третье место

«Челси» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Тэмми Абрахам, Бен Чилвел, Тиагу Силва и Тимо Вернер. У гостей гол на счету Дэвида Макголдрика.

Победа позволила «Челси» набрать 15 очков и выйти на третье место в турнирной таблице. «Шеффилд» остается худшей командой АПЛ, имеет в активе одно очко и находится на последней позиции.

В следующем туре «Челси» 21 ноября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Шеффилд» днем позже на своем поле примет «Вест Хэм».