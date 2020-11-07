«Лидс» потерпел второе разгромное поражение в АПЛ подряд

«Лидс» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 ноября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей голы на счету Скотта Данна, Эберечи Эзе и Джордана Айю. Кроме того, мяч в свои ворота забил Элдер Кошта. У гостей отличился Патрик Бэмфорд.

«Лидс» потерпел второе разгромное поражение подряд, в активе команды 10 очков, клуб занимает 14-е место. «Кристал Пэлас» набрал 13 очков и находится на шестой позиции.

В следующем туре «Лидс» 22 ноября на своем поле примет «Арсенал». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Бернли».