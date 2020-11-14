Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах сдал два положительных теста на коронавирус. Об этом сообщается в Twitter Египетской футбольной ассоциации (EFA).

В организации уточнили, что уже связались с главой медицинского штаба мерсисайдцев. Салах чувствует себя хорошо, не имеет никаких симптомов заболевания. От остальных членов сборной его уже изолировали.

13 октября стало известно о заражении коронавирусом форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист бессимптомно перенес заболевание и 1 ноября вернулся на поле.

28-летний Салах в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе «Ливерпуля» во всех турнирах. Нападающий забил десять мячей и сделал одну результативную передачу.