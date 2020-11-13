Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

Футболиста клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестовали по подозрению в изнасиловании и противоправном лишении свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Редакция издания знает имя спортсмена, но не имеет права его афишировать. Отмечается, что 20-летний игрок был арестован в среду утром. На данный момент спортсмена уже выпустили из под стражи. Расследование продолжается. По версии следствия, инцидент произошел в октябре.

В сентябре 2018-го португальский футболист Криштиану Роналду также был обвинен в изнасиловании. Об этом публично объявила американка Кэтрин Майорга. В июле 2020-го прокуратура Лас-Вегаса обвинения в адрес футболиста признала необоснованными.

В 2018-м в британской прессе также появилась информация об обвинениях в изнасиловании в адрес неназванного игрока клуба АПЛ. Тогда речь шла о связи с несовершеннолетней.