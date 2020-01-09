Играющего за лидера чемпионата Германии футболиста обвинили в изнасиловании

Футболист немецкого «РБ Лейпциг» Штефан Ильзанкер был обвинен в изнасиловании. Прокуратура австрийского Зальцбурга ведет расследование, пишет AFP.

По сообщению агентства, об изнасиловании полузащитником заявила 26-летняя женщина, которая утверждает, что тот надругался над ней во время вечеринки в Зальцбурге. Личный адвокат Ильзанкера отверг обвинения, отметив, что в версии пострадавшей есть множество несостыковок. «РБ Лейпциг» ситуацию пока не комментировал.

В сентябре 2018-го португальский футболист Криштиану Роналду также был обвинен в изнасиловании. Об этом публично объявила американка Кэтри Майорга. В июле этого года прокуратура Лас-Вегаса обвинения в адрес футболиста признала необоснованными.

Ильзанкер с 2015 года играет за «РБ Лейпциг». В этом сезоне его команда лидирует в чемпионате Германии. На счету футболиста также 40 матчей за сборную Австрии.

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