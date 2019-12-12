Испанских футболистов посадили на 38 лет за изнасилование девочки

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девочки. Об этом сообщает Associated Press.

В 2017 году спортсмены позвали девочку в арендованную квартиру, где изнасиловали. Куадрадо, Родригес и Кальво вину не признали. Они указали, что действительно находились в той квартире с пострадавшей, однако секса у них не было. Кроме того, футболисты заявили, что не знали, что девочке на тот момент было 15 лет.

Куадрадо, Родригес и Кальво вместе играли за клуб «Арандина». Команда выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

22 марта из тюрьмы вышел бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон, отсидевший за совращение 15-летней девушки. Его посадили на шесть лет в 2016 году, однако отпустили на свободу по истечении половины срока.

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