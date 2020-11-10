Футболист АПЛ допустил выступления за сборную России

Английский защитник «Вулверхэмптон Уондерерс» Макс Килман допустил, что в будущем может выступить в составе сборной России или Украины. Об этом стало известно «Би Би Си».

23-летний футболист подчеркнул, что у него российские корни. «Когда я был моложе, то много времени проводил в Москве. Бывал и в Киеве, где живут мамины родственники. По папиной линии все переехали в США, поэтому мой русский не так хорош, но я могу говорить на нем», — заявил Килман, выступающий в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Килман не привлекался к играм за национальную команду Англии в большом футболе. Однако в активе спортсмена есть 25 матчей за английскую сборную по мини-футболу.

Макс Килман выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. До этого он играл за клубы, представляющие низшие дивизионы чемпионата Англии. Он также воспитанник «Фулхэма» и уроженец Лондона.

К играм за сборную России неоднократно привлекались натурализованные спортсмены. В частности, бразильцы Маринато Гильерме и Марио Фернандес.