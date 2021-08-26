«Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Чемпион РПЛ сыграет в квартете H с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, и участники узнали своих соперников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный представитель российского чемпионата санкт-петербургский «Зенит» попал в группу H, где ему предстоят матчи против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме». Перед жеребьевкой отечественный клуб был помещен в третью корзину.

Остальные квартеты приведены в таблице. Первые матчи группового этапа намечены на 14 и 15 сентября. «Зенит» напрямую попал в данный этап турнира, став чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Группа A: «Манчестер Сити» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Милан» (Италия).

Группа C: «Спортинг» (Португалия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция).

Группа D: «Интер» (Италия), «Реал» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Шериф» (Молдавия).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Динамо» Киев (Украина).

Группа F: «Вильярреал» (Испания), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария).

Группа G: «Лилль» (Франция), «Севилья» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Вольфсбург» (Германия).

Группа H: «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Зенит» (Россия), «Мальме» (Швеция).

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге.