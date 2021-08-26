Россия опустилась на десятое место в клубном рейтинге УЕФА

Австрия обошла Россию, которая переместилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает ТАСС.

В рейтинге клубов Россию обошла Австрия. Это произошло после того, как 25 августа «РБ Зальцбур»г в ответном матче квалификации Лиги чемпионов обыграл датский «Брондбю» и вышел в групповой этап турнира.

Теперь в активе Австрии 31,050 балла. У России сумма рейтинговых очков составляет 30,682. 26 августа австрийцы могут увеличить отрыв, так как три их клуба проведут матчи в квалификации Лиги конференций. Российские клубы вылетели из этого турнира.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Чем ниже позиция — тем меньшим числом команд представлена страна на европейской арене.