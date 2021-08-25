Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последние три клуба, получившие путевку в основную стадию турнира, стали известны в среду, 25 августа. Это произошло после окончания последних ответных матчей раунда плей-офф квалификации. По итогам двухраундового противостояния австрийский «РБ Зальцбург» прошел датский «Брондбю», молдавский «Шериф» — хорватское «Динамо», а донецкий «Шахтер» был сильнее «Монако».

Всего на групповом этапе выступят 32 команды, среди них один российский клуб — петербургский «Зенит». Наибольшее представительство (пять команд) у Испании.

Все участники группового этапа будут разделены на четыре корзины, в итога образуется восемь квартетов. Жеребьевка пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле.