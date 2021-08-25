ПСЖ увеличил стоимость самого дорогого футболиста в мире

Руководство «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) назвало новую сумму, за которую готово продать нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации издания, столичный клуб увеличил стоимость самого дорогого футболиста в мире до 200 миллионов евро. В случае если мадридский «Реал» будет готов заплатить за 22-летнего игрока такую сумму, руководство ПСЖ начнет переговоры о продаже.

25 августа испанский клуб сделал предложение о приобретении Мбаппе за 160 миллионов евро, но руководство парижан ответило отказом.

Форвард выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе столичного клуба Мбаппе стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка французской лиги, победителем Кубка и Суперкубка страны. В прошлом сезоне нападающий провел 31 матч, забил 27 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года.