Болельщик принес на матч Лиги чемпионов в Харькове плакат с просьбой к Головину

Харьковский болельщик на матче Лиги чемпионов Головину: твоя футболка моя мечта

Один из болельщиков, пришедших на ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако» в Харькове, принес плакат с просьбой к российскому полузащитнику монегасков Александру Головину. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На большом листе бумаги любитель футбола написал «Саша Головин, твоя футболка — моя мечта!». Уточняется, что россиянин, уходя с предматчевой разминки, обратил внимание на плакат. Автор просьбы, имя которого не называется, также рассказал, что игрока нормально примут в Харькове, так как спорт вне политики.

На момент публикации новости в матче, проходящем в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, идет 30-я минута. «Монако» благодаря голу Виссама Бен Йеддера ведет со счетом 1:0.

В первой игре монегаски проиграли «Шахтеру» со счетом 0:1. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.