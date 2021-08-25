Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Брондбю
Брондбю, Дания
Live
0 : 2
1-й тайм
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Динамо З
Загреб, Хорватия
Live
0 : 0
1-й тайм
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Live
0 : 2
1-й тайм
Монако
Монако, Монако
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 2-й матч
Уфа
Уфа
Завтра
16:30 (Мск)
Крылья Советов
Самара
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
18:30 (Мск)
Сочи
Сочи
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Ахмат
Грозный
Завтра
20:30 (Мск)
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Завтра
20:45 (Мск)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 6-й тур
Последние новости
МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения
Выросшая в Афганистане министр по делам женщин Канады назвала талибов братьями
Загадочное послание «от жабок» развеселило россиян 
МВД увеличило вознаграждение за помощь в розыске Мавриди
В ВОЗ рассказали о трудностях с поиском истоков коронавируса
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени рассказал о произошедшем
Эрдоган оценил желание талибов сотрудничать с Турцией
Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании
В Минпросвещения раскрыли российским учителям подробности вакцинации от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Болельщик принес на матч Лиги чемпионов в Харькове плакат с просьбой к Головину

Харьковский болельщик на матче Лиги чемпионов Головину: твоя футболка моя мечта
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MANDOGA MEDIA / Global Look Press

Один из болельщиков, пришедших на ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако» в Харькове, принес плакат с просьбой к российскому полузащитнику монегасков Александру Головину. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На большом листе бумаги любитель футбола написал «Саша Головин, твоя футболка — моя мечта!». Уточняется, что россиянин, уходя с предматчевой разминки, обратил внимание на плакат. Автор просьбы, имя которого не называется, также рассказал, что игрока нормально примут в Харькове, так как спорт вне политики.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

На момент публикации новости в матче, проходящем в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, идет 30-я минута. «Монако» благодаря голу Виссама Бен Йеддера ведет со счетом 1:0.

В первой игре монегаски проиграли «Шахтеру» со счетом 0:1. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Монако» с Головиным проиграл в Лиге чемпионов
Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов
Головин назвал сильные стороны соперника перед матчем с Данией
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
22:2122 августа

Фанатов сборной Белоруссии по пляжному футболу с БЧБ флагом задержали в Москве

20:0722 августа

Роналду попросил оставить его в запасе «Ювентуса» на матч чемпионата Италии

18:4822 августа

Карпин оценил игру сделавшего дубль в матче РПЛ Смолова одним словом

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
17:5522 августа

Дубль Смолова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

17:2822 августа

Российский синхронист оценил появление мужчин в художественной гимнастике

16:3922 августа

Афганские фанаты заявили о потере уважения к Нурмагомедову

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
15:2922 августа

Украинцы высмеяли олимпийскую чемпионку за отказ от гражданства страны

14:2422 августа

Американские фанаты назвали возмутительным поведение Медведева во время матча

13:0122 августа

Олимпийская чемпионка с Украины отказалась от гражданства страны

Россия
МВД изменит правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Охранники ТЦ не пустили россиянина на парковку за авто и сказали прийти позже
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Стали известны подробности об убийстве на кавказской свадьбе
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль экономики
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Китайские компании нашли спасение от репрессий властей
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Страховые компании продолжили вредить планете
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Найден способ контролировать криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
«Мы живем в эру упадка духа»
Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
В Москве пройдет фестиваль новой русской инди-музыки Moscow Music Week
Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Названы главные молодые актеры России
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Mercedes-Benz представил новый Citan
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
В Липецкой области пройдет фестиваль по киберспорту
В Смоленске пройдет выставка об эпохе викингов
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани провели экскурсию об истории киноиндустрии в городе
Все материалы