Головин назвал сильные стороны соперника перед матчем с Данией

Полузащитник сборной России Александр Головин назвал сильные стороны сборной Дании перед игрой с командой в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам футболиста, у датчан очень мощный коллектив, который поддерживает высокий темп игры. Россиянин также отметил, что Дания обладает высококлассными фланговыми игроками и хорошо обучена тактически.

Кроме того, Головин отметил, что ему нужно прибавлять в плане статистических показателей. Игрок уточнил, что хочет больше забивать и отдавать голевые передачи.

Сборная России сыграет с Данией в понедельник, 21 июня. Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно не проиграть.

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