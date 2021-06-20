Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Данией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошла подготовка к заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы против Дании. Его слова на пресс-конференции приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, подготовка прошла в плановом режиме, кто-то из игроков тренировался, некоторые восстанавливались.

«Разобрали и свою игру, и соперника. Погода в Москве была отличная, все условия для подготовки», — добавил тренер.

Ранее Черчесов заявил, что отсутствие отечественных болельщиков не является проблемой для футболистов сборной.

Болельщикам из России запретили въезд на территорию Дании, поэтому 21 июня матч третьего тура группового этапа между датчанами и сборной России пройдет без отечественных фанатов на трибунах.

Дания не одержала ни одной победы на турнире и является аутсайдером группы B. Команда Черчесова проиграла в стартовом поединке с Бельгией и успешно провела игру с Финляндией.