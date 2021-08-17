«Монако» с Головиным проиграл в Лиге чемпионов

«Монако» уступил донецкому «Шахтеру» с минимальным счетом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче был забит на 19-й минуте. Автором мяча стал бразильский полузащитник «Шахтера» Педринью.

Ответный матч пройдет 25 августа. На этот раз монегаски сыграют в гостях. Победитель в рамках плей-офф выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравшие продолжат выступления в Лиге Европы.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018-го. В дебютном сезоне хавбек провел 35 матчей и забил четыре гола во всех турнирах. Вместе с «Монако» он стал бронзовым призером чемпионата Франции в сезоне-2020/2021.

До перехода в стан монегасков хавбек представлял московский ЦСКА. В составе «армейцев» Головин завоевал золото чемпионата России и трижды становился вице-чемпионом страны.