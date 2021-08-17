Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин может выйти на поле в матче с «Шахтером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в список игроков, которые могут принять участие в домашнем матче первого раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера». Об этом сообщается на сайте клуба.

Главный тренер монегасков Нико Ковач назвал расширенный состав на игру, в который вошли 24 футболиста. В их числе оказался и Головин, который, как сообщалось ранее, получил повреждение в матче предыдущего раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты». Однако у российского полузащитника есть шанс выйти на поле в игре с «Шахтером».

Встреча между «Монако» и «Шахтером» пройдет 17 августа. Игра состоится на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени.

16 августа Головин был вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты. Эти игры пройдут 1, 4 и 7 сентября соответственно.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В составе клуба российский полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Франции сезона-2020/21.