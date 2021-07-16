Аршавин нашел позитив в выступлении сборной России на Евро

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин нашел позитив в выступлении национальной команды на чемпионате Европы. Его цитирует «Чемпионат.com».

«Из позитива — [Игорь] Дивеев неплохо выступил. [Матвей] Сафонов занял свое законное место. Но в целом увидели то, что команда показывала в последние годы», — сказал Аршавин.

При этом Аршавин затруднился назвать лучшего игрока в составе сборной на Евро. По его мнению, лидеры команды Александр Головин и Алексей Миранчук провели не лучший турнир. «Конечно, хочется, чтобы сборная занимала хотя бы третье место в группе и проходила в 1/8 финала. Этого не произошло, так что не самое лучшее выступление», — резюмировал он.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы-2020, заняв последнее место в своей группе. РФС признал выступление команды неудовлетворительным, а главный тренер Станислав Черчесов лишился должности. Имя его преемника до сих пор не названо, на пост рассматриваются также иностранные специалисты.

В бытность игроком Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. После завершения карьеры в 2018 году Аршавин работал на телевидении, а в данный момент занимает в «Зените» должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.