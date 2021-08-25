Донецкий «Шахтер» выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов

«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» оказался сильнее «Монако» по сумме двух встреч в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная игра прошла в Харькове в среду, 25 августа. В основное время матча в составе монегасков дублем отметился Виссам Бен-Йеддер, у хозяев забил Марлос. Так как первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды, встреча перешла в дополнительное время.

В овертайме единственный мяч забили хозяева. Собственные ворота поразил защитник «Монако» Рубен Агилар. В составе гостей 76 минут на поле провел полузащитник сборной России Александр Головин.

«Шахтер» стал последним из 32 клубов, которые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда пройдет в четверг, 26 августа, в Стамбуле и начнется в 19:00 по московскому времени.