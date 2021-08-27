«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» благодаря голу Смолова

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в шестом туре РПЛ, у железнодорожников забил Смолов

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 27 августа, и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме на гол форварда железнодорожников Федора Смолова хозяева ответили точным ударом Себастьяна Шиманьски. Во второй половине игры зрители не увидели голов. В концовке игры «Локомотив» остался в меньшинстве: за два предупреждения был удален Дмитрий Баринов.

«Локомотив» после шести туров имеет в активе 12 очков и занимает четвертое место в чемпионате. У «Динамо» на одно очко больше, клуб находится на второй позиции.

«Локомотив» в следующем туре 11 сентября на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». «Динамо» в тот же день на своем поле встретится с« Нижним Новгородом».