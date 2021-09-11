Два голевых паса Дзюбы помогли «Зениту» победить и остаться лидером РПЛ

Два голевых паса Дзюбы помогли «Зениту» обыграть «Ахмат» и вернуться на первое место в РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 сентября, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. В первом тайме в составе хозяев отличились Александр Ерохин и Вендел, во втором тайме забил Малком. Дважды партнерам ассистировал Артем Дзюба. У гостей мяч забил Мохамед Конате.

Победа позволила «Зениту» набрать 15 очков и остаться лидером РПЛ. В активе «Ахмата» девять очков, команда находится на восьмом месте в чемпионате.

«Зенит» в следующем туре 20 сентября на выезде сыграет с «Рубином». «Ахмат» двумя днями раньше дома примет «Краснодар».