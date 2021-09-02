Мутко высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выступил против возможной отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

По мнению функционера, время полностью отказываться от ограничений не пришло, так как в российском чемпионате пока не выросла «конкурентная среда». Он также напомнил о случае в 2005 году, когда в составе «Динамо» на матч чемпионата России не вышло ни одного россиянина.

Мутко добавил, что лимит — лишь один из элементов в развитии российского футбола. По словам функционера, его отмена не поможет клубам РПЛ лучше выступать на европейской арене.

Ранее в четверг, 2 сентября, о необходимости наличия лимита на легионеров в РПЛ заявил министр спорта России Олег Матыцин. По его мнению, в противном случае в стране не останется футболистов для сборной России.

Ранее РФС предложил отказаться от лимита на легионеров. Сейчас в РПЛ действует ограничение, согласно которому в заявке на сезон должно быть не более восьми иностранцев.