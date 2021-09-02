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Минспорт России заявил о необходимости лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин: лимит на легионеров должен быть обязательно
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Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) может обсуждаться, но его наличие обязательно, заявил министр спорта России Олег Матыцин, пишет РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что ограничение должно быть сформулировано и иметь конкретную цель. Формат лимита может обсуждаться. «Как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке», — добавил он.

Глава ведомства добавил, что если будет снят лимит на легионеров, в стране не останется футболистов для национальной команды. «Из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам»? — отметил Матыцин.

31 августа в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где обсуждались вопросы реформирования российского футбола и лимит на легионеров. Сейчас в РПЛ действует ограничение, согласно которому иностранных спортсменов должно быть не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. При этом на поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров. Клубы элитного дивизиона чемпионата страны получили письма от организации. В них, помимо отказа от ограничения количества иностранцев в командах, говорится о планах предъявить для них новые качественные требования.

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