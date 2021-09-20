Ветеран «Спартака» назвал игру команды в матче с ЦСКА «скотством»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили жестко раскритиковал команду за поражение от ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Sport24.

Кавазашвили, который выступал за «Спартак» с 1969-го по 1971 год, назвал результат и игру, показанную красно-белыми, «скотством». «ЦСКА тоже ничем особенным не отметился, но "Спартак" находится на дне. Витория не знает, что делать с командой. Нет ни одного лидера на поле, никто не способен взять на себя игру», — заявил он.

По мнению ветерана «Спартака», команда не способна забивать мячи. Также Кавазашвили отметил, что ему хочется видеть на поле футбол, а не мучение в исполнении красно-белых. «Пока на столетие "Спартака" болельщиков убивают — спасибо [Леониду] Федуну за это», — подытожил он.

«Спартак» и ЦСКА встречались 20 сентября на «ВЭБ Арене». Армейцы одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил форвард ЦСКА Антон Заболотный.

«Спартак» в восьми матчах чемпионата России одержал три победы, потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Красно-белые, набрав десять очков, располагаются в турнирной таблице на девятом месте.