Российских футболистов назвали иждивенцами

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил выступления российских футбольных клубов на старте еврокубков. Его слова приводит Sport24.

Васильев признался, что не видит перспектив у отечественного футбола, пока в стране не поменяется подход к этому вида спорта. «Пока футбол существует на государственные деньги, ничего хорошего не получится. Сейчас наши игроки — иждивенцы, мы растим их за счет бюджета», — посчитал Васильев.

В качестве действенной меры Васильев назвал передачу футбола в стране на откуп частному бизнесу. «Нужны естественные условия, которые обеспечат конкуренцию», — призвал он.

«Локомотив» стал единственным представителем России, который не проиграл на старте еврокубков. Москвичи спаслись от поражения в матче Лиги Европы против «Марселя». «Зенит» же в своем первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов уступил Челси (0:1). «Спартак» с тем же счетом проиграл польской «Легии» в Лиге Европы.