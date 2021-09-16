Появилось видео гола «Локомотива» в ворота «Марселя»

Полузащитник «Локомотива» Тино Анджорин спас команду от поражения в мачте с «Марселем»

В сети появилось видео гола в исполнении английского полузащитника «Локомотива» Тино Анджорина. Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

19-летний хавбек поразил ворота «Марселя» ударом из-за пределов штрафной в нижний угол. Его гол на 89-й минуте позволил железнодорожникам спастись от поражения. С 59-й минуты красно-зеленые играли в меньшинстве.

Вот оно – спасение «Локомотива» и первый гол российских клубов в евросезоне 💪



Анджорин отлично исполнил в дальний угол 🎯 pic.twitter.com/mMPh0664yX — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Анджорин забил свой первый гол за «Локомотив». Англичанин перебрался в московский клуб из лондонского «Челси». Кроме того, мяч в ворота Марселя стал первым для представителей России в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Зенит» в своем первом матче группового этапа ЛЧ уступил Челси на выезде. Спартак потерпел неудачу в родных стенах, проиграв на старте ЛЕ польской «Легии». Таким образом, Локомотив — первый российский клуб, сумевший не проиграть в еврокубковой осени.