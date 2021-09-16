«Монако» оставил Головина в запасе на матч Лиги Европы

Хавбек сборной России Александр Головин не сыграет за «Монако» с первых минут в матче ЛЕ

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в стартовый состав команды на матч против «Штурма» из Граца в первом туре Лиги Европы (ЛЕ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний хавбек сборной России не сыграет за монегасков с первых минут. Головина оставили на скамейке запасных.

«Монако» начинает выступление в Лиге Европы матчем против австрийского «Штурма» из Граца. Команды выступают в группе B, где также представлен нидерландский «ПСВ Эйндховен» и испанский «Реал Сосьедад».

В начале сентября Головин провел две встречи в составе сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Россиянин сыграл в матче против Хорватии (0:0) и помог команде Валерия Карпина обыграть сборную Кипра.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Головин провел три матча за «Монако». Лишь однажды он вышел на поле с первых минут.